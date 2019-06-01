القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مساء اليوم السبت، الشاب خالد أبو صقر من مدينة أم الفحم جرّاء إصابته في حادث طُرق وقع في حي عين إبراهيم، أول من أمس الخميس.
وكان أبو الصقر قد خضع لعملية جراحية أمس الجمعة إثر إصابته الخطيرة، لكنه توفي اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم: وفاة خالد أبو الصقر بعد يومين من حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.