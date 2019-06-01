أم الفحم: وفاة خالد أبو الصقر بعد يومين من حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مساء اليوم السبت، الشاب خالد أبو صقر من مدينة أم الفحم جرّاء إصابته في حادث طُرق وقع في حي عين إبراهيم، أول من أمس الخميس.

وكان أبو الصقر قد خضع لعملية جراحية أمس الجمعة إثر إصابته الخطيرة، لكنه توفي اليوم.