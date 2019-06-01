أتلتيكو يخطط لتقديم شكوى ضد برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يخطط لتقديم شكوى ضد نظيره برشلونة، بسبب مفاوضات الأخير مع نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان.
وقالت إذاعة "كادينا سير"، إن هناك أدلة موثقة تفيد بأن برشلونة توصل لاتفاق مع غريزمان قبل صدام أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في 12 آذار/مارس الماضي، وأيضًا خلال صراع أتلتيكو وبرشلونة على لقب الليغا.
وأضافت الإذاعة "أتلتيكو مدريد يفكر في تقديم شكوى ضد برشلونة إلى الاتحاد الدولي، مما قد يؤدي إلى حظر البلوغرانا من إبرام تعاقدات في الميركاتو، إذا تقدم الروخي بلانكوس بالأدلة".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، حيث تسببت مفاوضات برشلونة الصيف الماضي في إصدار أتلتيكو مدريد لبيان رسمي عبر الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل مارين، أعرب فيه عن غضبه من تصرفات البارسا بالتفاوض مع غريزمان قبل أيام من لعب نهائي الدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أن النادي الكاتالوني لا يحترم أتلتيكو مدريد.
وكان غريزمان قد أعلن مؤخرًا رحيله عن صفوف الأتلتي، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.
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