دعوة للمشاركة بـ"اليوم الدراسي الطلابي العربي بالعلوم الاجتماعية والإنسانية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعى منتدى "إدوارد سعيد لطلاب وطالبات العلوم الاجتماعية الإنسانية والفنون"، للمشاركة في نشاط "اليوم الدراسي الطلابي العربي في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، الذي ينظمه للعام الثاني على التوالي في تمام الساعة الثانية ظهرا في مبنى الحقوق في جماعة تل أبيب، غرفة رقم 301.

وقال المنتدى في بيان إن اليوم الدراسي ستشارك فيه "مجموعة من الطلاب والطالبات لعرض أفكارهم\ن المطروحة في بحوثهم الأكاديمية. ويتشكل اليوم الدراسي من سلسلة محاضرات قصيرة يقوم خلالها الطالب والطالبة بالتعريف عن مجاله\ا وعرض الأطروحة المركزية للدراسة، منهجيَّتها وأهميّتها".

وحول أهمية المشروع ذكر المنتدى أنه يهدف إلى "تكوين الخطوة الأولى تجاه خلق مساحة التي بدورها توفّر مجال للتواصل الفكري بين العرب الفلسطينيين في الجامعة، كي نتعاون كزملاء وزميلات في درب العلم، من خلال تبادل الأفكار وخلق المعرفة المشتركة والخاصة".

Advertisements

وسيتناول اليوم الدراسي ثلاثة محاور، الأول "قراءات في الثقافة والتراث"، والثاني "العنصرية و'الحرب على الإرهاب'"، أما الثالث سيكون بعنوان "اسرائيل والعرب: قضايا مختارة".