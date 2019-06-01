شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي والإسلامي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي عبر ثلاث قمم ناجحة، وأكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.
وقال قرقاش عبر «تويتر» اليوم (السبت): «نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب».
وأضاف: «مع نهوض الدور المركزي للسعودية، نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي».
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها داقت ذرعاً بـ«التنمر الإيراني».
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