اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ماجد ​ادي ابي اللمع​، انه عندما تقوم أجهزة الرقابة بعملها تنتظم إدارات الدولة وتعود ثقة الناس بها.قرار ​النيابة العامة​ في ​ديوان المحاسبة​ في ملف التوظيفات اول الغيث ويكشف المخالفين ويحفظ خزينة الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع: عندما تقوم اجهزة الرقابة بعملها تعود الثقة للناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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