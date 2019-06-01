قيومجيان: نأمل ان تشكل الموازنة خطوة اولى على طريق الاصلاح

امل وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ أن "تشكل ​الموازنة​ خطوة اولى على طريق الاصلاح الحقيقي"، مشيرا الى ان "الموازنة لم تحقق كل طموحات القوات وتوقعاتها ولكن هي افضل من لا موازنة".

وفي تصريح له من زحلة أكد قيومجيان أن "القوات ضميرها مرتاح، ليس فقط لانها مستعدة للتضحية وضحت بآلاف الشهداء، بل لأنها لا تعمل للمنفعة الخاصة والسرقة. انها تهدف الى قيام دولة نظيفة تكون مؤسساتها عصرية"، مشددا على ان "الفرق بين ​القوات اللبنانية​ والفريق الآخر انها طوت صفحة الماضي الأليم وبصمت للأخوة والمصالحة، وسنستمر بهذا النهج في وقت يعمل هؤلاء على نبش القبور والحقد والخوف، وايقاظ شياطين الموت والقسمة والخلاف".

ولفت الى ان "القوات تعمل بعمق ولا تتحدث الا بالحق والحقيقة، في وقت يعيش غيرها على امجاد الماضي لاهداف شعبوية ويستغل مصائب الناس ويزور الحوادث والتاريخ".