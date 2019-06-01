حنكش: ندعو الحكومة لتطبيق القانون القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة

ركّز عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي ​التبغ​، على أنّ "بدل أن تفرض ​الحكومة​ في مشروع ​الموازنة​ رسمًا على كلّ "نفس أرغيلة"، ندعوها إلى تطبيق القانون رقم 174 القاضي بمنع ​التدخين​ في الأماكن العامة المغلقة، خصوصًا بعد آخر الإحصاءات الّتي تشير إلى حلول لبنان في مراتب خطرة بالنسبة إلى أعداد الإصابات بمرض ​السرطان​".

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