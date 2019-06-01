فقيه ووفد مرافق عرضوا مع مدير مستشفى صيدا الحكومي لوضع الموظفين ومشاكلهم

زار رئيس "​الاتحاد العمالي العام​" بالإنابة ​حسن فقيه​، يرافقه رئيس "اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في صيدا والجنوب" عبد اللطيف الترياقي والأمين العام ​علي خليفة​، "​مستشفى صيدا الحكومي​" حيث التقوا رئيس مجلس الإدارة المدير العام أحمد الصمدي، واستمعوا منه إلى شرح عن واقع المستشفى وتقديماتها وخدماتها الطبيّة.

وجرى التداول بوضع الموظّفين والطاقم الطبي والمشاكل الّتي تعترض مسار العمل، لجهة تأخير صرف مستحقّات المستشفى وما هو مطلوب للموظفين والأطباء.

وشدّد المجتمعون على "الدور الحيوي الّذي تقوم به المستشفى ومحوريّة موقعها في وسط شعبي هو بأمسّ الحاجة لها ولتقديماتها"، مؤكّدين أنّ "حلّ بعض الإشكالات والقضايا الداخلية يجب أن يتمّ بعيدًا عن التشنّج والإعلام، من خلال حوار هادئ ضمن المؤسسة يوصل الجميع إلى حقوقهم ويحفظ عمل المؤسسة".

وتمنّى فقيه والوفد المرافق على مدير المستشفى، أن "يتمّ سحب الدعوى المقدّمة ضدّ عدد من العاملين، على أن يُصار إلى عودة الحوار بينهم وبين الإدارة لما فيه المصلحة العامة".

وأعرب الصمدي عن تقديره لـ"الدور الوطني الّذي يقوم به الاتحاد والجسم النقابي"، مثمّنًا الزيارة ومستجيبًا لما تمنّى عليه الوفد. وطالب بالضغط والمساعدة للإسراع في "تأمين مستحقّات المستشفى الّتي يعمل فيه أكثر من 300 موظفًا وموظفة، حتّى يتسنّى للمؤسسة الاستمرار في القيام بواجباتها نحو أهلنا في صيدا والجنوب".