شبيب: محبة بيروت يجب ألا تتأثر بأي ضجيج خارجي

اثنى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب على جهود "رئيس المجلس البلدي في بيروت وأعضائه والعاملين في البلدية".
وفي كلمة له خلال رعايته الافطار الذي نظمته البلدية توجه شبيب الى رئيس واعضاء البلدية قائلا:"أثبتم جميعا ولاءكم للبيروت، وأدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لأن مدينتنا وأهلها يستحقون ذلك. كما أن التزامكم بمحبة بيروت يجب ألا يتأثر بأي ضجيج خارجي، وأن عملكم الجدي يجب أن يبقى من الثوابت".
واكد أن "قرب إطلاق المكننة في بلدية بيروت للانتقال من العصر الورقي إلى الإلكتروني والرقمي من شأنه تسهيل المعاملات وتوفير الوقت على أهالي بيروت وسكانها".
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