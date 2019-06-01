البعث: جعجع مدان بقضية اغتيال رشيد كرامي من أعلى المراجع القضائية

أشار المسؤول السياسي لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان نبيل قانصوه إلى ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو من تمت إدانته ومحاكمته في قضية اغتيال الراحل الكبير رشيد كرامي ومن أعلى المراجع القضائية في الجمهورية اللبنانية بعد جلسات طويلة دامت لسنوات قدم فيها كل الافرقاء الحجج القانونية بالأدلة الدامغة، وأنه من أعطى الأمر المباشر بتصفيته وهو على رأس عمله رئيساً للحكومة اللبنانبة آنذاك، محتفلاً بالرقص وموزعاً الشمبانيا على الحاضرين مباشرة بعد تنفيذ الإغتيال".
وراى قانصوه أن "العفو عن جريمة ارتكبت لا يبرئ صاحبها من قتل ودبر"، مضيفا:"كفى تلاعباً بالدم واستغفال اللبنانيين، وعلى رأي المثل "يللي استحوا ماتوا".
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