أحمد الحريري ردا على بو صعب: "لسانك حصانك ان صنته صانك"

إعتبر الأمين العام لتيار المستقبل ​أحمد الحريري​ أن "الرد على رد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ يكون من حيث انتهى في بيانه، وناقض نفسه بنفسه، وبدا كمن لم يقرأ تصريحه لأحد ​المواقع الالكترونية​، أو كمن لم يكن يدري ماذا يقول في هذا التصريح، فإن كان يدري فتلك مصيبة، وان كان لا يدري فالمصيبة اعظم"، مشيرا الى ان "ردنا على معاليه أصابه في الصميم،بدل أن يصحح الخطأ يهرب الى الأمام، ويتخذ موقع الدفاع عن الخطأ ويصر عليه،ويعتبر أن ممارسة الضغوط في امر قضائي أمر مشروع ومبرر تسمح به القوانين والاصول".

وفي تصريح له سأل الحريري:"عن اية أصول يتكلم وهو يعترف بالاستماع الى تسجيلات صوتية ليس من مسؤوليته التدخل بها أو التنصت عليها"، مضيفا:"يبدو ان وزير الدفاع لا يعرف أن يسمع، ولو كان يسمع جيداً لادرك اهمية ما ورد في التسجيلات. وبكل الاحوال الافضل للوزير ابو صعب ان يطبق المثل القائل: "لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك".