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بستاني تفقدت مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا

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زارت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ صيدا حيث تفقدت مبنى مؤسسة كهرباء والتقت بعض الموظفين وذلك في اطار جولتها على المناطق اللبنانية لمواكبة حملة نزع التعديات على ​الشبكة الكهربائية​.

واطلعت بستاني على سير العمل في حملة نزع التعديات وتابعت نتائج التخفيضات التي باشرت بها المؤسسة على الاشتراكات ​الجديدة​ للكهرباء للـ15 و20 أمبير .

واعلنت بستاني ان "حملة نزع التعديات على شبكة ​الكهرباء​ اسفرت في غضون اشهر عن تسطير 15 ألف محضر".

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