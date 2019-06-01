بستاني تفقدت مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا

زارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني صيدا حيث تفقدت مبنى مؤسسة كهرباء والتقت بعض الموظفين وذلك في اطار جولتها على المناطق اللبنانية لمواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية.
واطلعت بستاني على سير العمل في حملة نزع التعديات وتابعت نتائج التخفيضات التي باشرت بها المؤسسة على الاشتراكات الجديدة للكهرباء للـ15 و20 أمبير .
واعلنت بستاني ان "حملة نزع التعديات على شبكة الكهرباء اسفرت في غضون اشهر عن تسطير 15 ألف محضر".
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