استقبال الراعي في دار السفارة اللبنانية في رومانيا

أقامت السفيرة اللبنانية في رومانيا رنا المقدم استقبالا للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في دار السفارة اللبنانية في بوخارست، وألقت كلمة ترحيب عبرت فيها عن فرحها "لوجود صاحب الغبطة، فوجوده بيننا نعمة وبركة ودعم لتواجد فعال لكل اللبنانيين المتواجدين في رومانيا".
بدوره، عبر الراعي باسمه وباسم المطران ميشال عون، عن "فرح التواجد مع الجالية اللبنانية الفعالة بإنماء رومانيا على كل الصعد، والمتفاعلة بانتمائها إلى وطن جديد يربطهم بوطنهم الأم لبنان".
وقدم للسفيرة اللبنانية، الميدالية البطريركية، معتبرا أن "وجه لبنان الاغترابي يعكس جماله الحقيقي، على أمل أن ينعكس هذا الجمال في داخله مع المؤتمنين على سياسته والمؤمنين به".
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