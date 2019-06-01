المكتب الاعلامي لبو صعب: حملة أحمد الحريري قائمة على جهل للواقع

اشار المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في بيان له ردا على امين عام ​تيار المستقبل​ السيد احمد ​الحريري​ إلى أنه "لا بد من لفت انتباه الرأي العام ان السيد الحريري يواصل حملته القائمة ويا للاسف على جهل للواقع او تجاهل له ، بدليل ان الحريري ادعى ان وزير الدفاع "يتنصت "على تسجيلات في حين ان هذه التسجيلات عرضت في المحكمة امام الجميع وشكلت مستندات وردت في سياق المحاكمة وتناولها الادعاء كما وكلاء الدفاع".

واشار المكتب الإعلامي الى ان " الحريري تجاهل ان وزير الدفاع طالب بلجنة تحقيق لتبيان من سرب بعض التسجيلات للإعلام، فاذا لم يكن السيد الحريري يعلم ان التسجيلات عرضت امام الجميع خلال المحاكمة فهذا ممكن ، ولكن ان يدعي انه لا يعلم ان التسجيلات قد سربت للإعلام و اصدر بيانه الأخير فلا ندري بما قد يصنف مثل هذا التصرف ربما ينطبق عليه القول : حدث و لا حرج"، مضيفا:"اما باقي ما ورد في الرد فلا يستحق التعليق عليه".