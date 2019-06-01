الحرس المدني الإسباني اعتقل شبكة لتهريب قاصرين مغاربة

أعلن الحرس المدني الإسباني "اعتقال شبكة كانت تهرّب في شكل غير شرعي، قاصرين مغاربة إلى إسبانيا".
وأوضح في بيان، أنّ "المعتقلين الـ16، وجميعهم يحملون الجنسية المغربية، كانوا ينشطون انطلاقًا من المغرب وانطلاقًا من منطقة كامبو جبل طارق" في إقليم كاديكس في الأندلس".
وبيّن الحرس أنّ "الشبكة كانت تنقل القاصرين على متن زوارق خشبية أو أُخرى مطاطيّة، أو تخبّئهم في حافلات وشاحنات. وحين يصل الفتيان إلى إسبانيا، كان المهربون يحصلون منهم أو من عائلاتهم على مبلغ يراوح بين 600 و800 يورو لتسهيل نقلهم إلى أقاليم برشلونة أو بيلباو أو فالنسيا".
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