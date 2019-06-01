ألفا شخص تقريبا من حركة "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "بين ألف وألفي شخص من حركة "السترات الصفراء" المطلبية، تظاهروا في باريس في أجواء احتفاليّة، رغم تراجع تعبئتهم".
وبيّنت أنّ "بعض المتظاهرين حملوا صفارات أو طبولًا، وردّدوا شعارات "عدالة اجتماعية، عدالة ضريبية" و"ضدّ الرأسمالية".
وكانت قد انطلقت هذه الحركة غير المسبوقة بسبب الغضب من الضرائب وضدّ السياسة الاجتماعية للحكومة، من ثمّ تحوّلت إلى حراك متعدّد الجوانب. وبعد أشهر من التحّركات المتنوّعة الّتي استقطبت عشرات الآلاف من المتظاهرين الّذين فاق عددهم في بعض المرّات 200 ألف شخص، بدأ التحرك بالتراجع في الأسابيع الأخيرة. وفي 18 أيار الماضي، بلغ عدد "السترات الصفراء" في كلّ أنحاء فرنسا 15500 شخص، في حين أنّ هذا العدد انخفض في 25 أيار إلى 12500 شخص.
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