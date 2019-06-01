النشرة: الجهات السورية المختصة عثرت على 4 أطنان من مادة "السيفور" بحوض اليرموك

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنّ "الجهات السورية المختصة عثرت على كميّة من المواد المتفجّرة من مخلّفات المسلحين في المنطقة الجنوبية، وشملت على 4 أطنان من مادة "السيفور" شديدة الانفجار من مخلّفات تنظيم "داعش" في حوض اليرموك بالمنطقة الجنوبية".
ولفت إلى أنّ "كميّة من "السيفور" تعادل عشرة أضعاف من مادة الـ"تي ان تي"، الّتي كان يدخلها التنظيم من دول الجوار"، مذكّرًا بأنّ "الجهات المختصة كانت قد ضبطت في وقت سابق مادة "السيفور" في المنطقة نفسها".
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