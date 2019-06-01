قال الصحفي أبوبكر الجامعي إن حرية الصحافة بالمغرب تعيش تراجعا كبيرا مع النهج الذي تمارسه الدولة ضد المنابر المستقلة من تضييق وخنق المؤسسات الصحافية عن طريق الإشهار، وغيرها.
وجاء ذلك أثناء مشاركته في ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة، ليلة أمس الجمعة، بعنوان “قضية بوعشرين، قضية دولة” والتي خصصت لإجراء قراءة في قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص ملف الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، والذي دعا إلى رفع الإعتقال عنه وتعويضه عن الإنتهاكات التي تعرض لها.
كما أكد الجامعي في تصريح “لليوم 24” أن الوضع التي تعرفه حرية الصحافة بالمغرب دون المستوى الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة لحكم الحسن الثاني، حيث كانت الصحف تخوض في جميع الملفات، بما في ذلك بعض الطابوهات السياسية والإقتصادية، دون أن يتم مسها أو التضييق عليها بأي من الطرق.
وأشار مؤسس “لوجورنال” إلى أن جميع التصنيفات الدولية حول حرية الصحافة تبين تراجعها في المغرب بين 1999 والآن.
وبخصوص متابعات الصحافيين وذوي الرأي، قال الجامعي إن المصيبة أن الدولة تقع في انتهاك القانون، وهي المفترض أن تكون ضامنة له، فيما تحاول البحث عن أي هفوة ضدهم لتنزل بكل ثقلها في المتابعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعي: حرية الصحافة بالمغرب كانت أفضل نهاية التسعينات.. والدولة “تضيق” وتنتهك القانون -فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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