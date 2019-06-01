التشكيلة المتوقعة لنهائي”تشامبيونز ليغ” بين ليفربول وتوتنهام

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، سيبدأ مباراة اليوم بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان ديك – روبرتسون. الوسط: فاينالدوم – فابينيو – هندرسون. الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينو. Advertisements على الجانب الآخر، سيدخل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز، لقاء اليوم بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: لوريس. الدفاع: تريبير – ألديرفيريلد – فيرتونخين – روز. الوسط: إريكسن – سيسوكو – وينكس. الهجوم: آلي – سون – مورا. ويدرس بوكيتينو عدم الدفع بهاري كين منذ بداية المباراة، خاصة أنه لا يزال عائدًا من إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب.

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