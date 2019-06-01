رونار يتفاعل مع موقعة رادس بعد اختيار الترجي بطلاً من طرف “الكاف”

تفاعل هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، مع “المهزلة” الكروية التي سجلها نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي وخصمه الترجي التونسي.

رونار أكد في تدوينة عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النهاية كانت حزينة في مباراة دوري الابطال، في إشارة إلى تتويج الترجي باللقب القاري، رغم عدم إكمال المباراة لاحتجاج الوداد على ضرورة اللجوء إلى تقنية “الفار”.

ووجه رونار التهنئة للوداد، الذي قدم مساراً جيداً بالمنافسات القارية التي انطلقت قبل 5 أشهر تقريباً، وانتهت بمفاجأة غير متوقعة وتتويج للترجي رغم توقف المباراة في العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني.

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وكان سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، قد أعلن أن النادي، لن يقبل بما وقع، وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها “الفيفا” و “الطاس”.

وشدد الناصيري، في تصريح إذاعي، قبل قليل، بأن الوداد سيلجأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي و “استرجاع حقوق النادي”.

ونفى رئيس الوداد نفيا قاطعا إخبار الكاف للناديين بأن تقنية الفيديو غير مشغلة، كما أكد أيضا على أن حمدي لمدب، رئيس الترجي، حاول استفزازه بعد نزوله لأرضية الملعب.