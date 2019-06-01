روسيا: انفجار بمصنع متفجرات يسفر عن عشرات الإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤولون روس في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا، أن 42 شخصا على الأقل، أُصيبوا بجروج متفاوتة جرّاء انفجار كبير وقع في مصنع متفجرات بالقرب من المدينة، اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة لشبكة "روسيا اليوم"، إن 4 أشخاص في حالة وُصفت بالحرجة، في دجيرجينسك التي تعبد عن موسكو 400 كلم إلى الشرق.

(تويتر)

وقالت الشبكة التي أشارت إلى أنه وقعت ثلاثة انفجارات في المكان، إن المتضررين أصيبوا بجروح شظايا متوسطة وخفيفة الشدة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

من جانبها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران. كما وأُعلنت حالة الطوارئ في المدينة.

وأوضح من جهته متحدث باسم الوزارة المحلية للطوارئ لوكالات "وقع انفجار لأسباب تقنية في إحدى الورشات، تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع".