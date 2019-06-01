انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرات حكومة الوفاق تستهدف حشوداً عسكرية لقوات حفتر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 05:51 مساءً - أكد سلاح الجو الليبي التابع لقوات "حكومة الوفاق" المعترف بها دولياً قصفه لأهداف وحشود عسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في معسكر الثامنة وبو غيلان في غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو، في تصريح مقتضب له، اليوم السبت، أن سلاح الجو الليبي نفذ، ليل الجمعة والسبت، طلعتين قتاليتين استهدفتا تجمعات لقوات حفتر.

وأوضح قنونو أن سلاح الجو نفذ طلعة استطلاعية لمراقبة التحركات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، لقوات حفتر.

كذلك أفادت قناة مصراتة الليبية أن قوات حكومة الوفاق تواصل تقدمها في محوري المطار واليرموك بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع قوات حفتر.

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بدورها أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، إلى أكثر من 90 ألف شخص، من بينهم 8 آلاف شخص يُعتقد أن نصفهم أطفال، نزحوا خلال هذا الأسبوع فقط.

وفي 4 أبريل الماضي أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين يومي 14 و16 أبريل الماضي، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011 تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، الذي يدعمه مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).