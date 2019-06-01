التعادل الايجابي يحسم مواجهة الكرخ والكهرباء في الدوري الممتاز

رياضة 2019-06-01 | 17:23 16 مشاهدة حسم التعادل الايجابي 2-2 مباراة الكرخ والكهرباء التي جمعت الفريقين على ملعب الكرخ في إفتتاح منافسات الاسبوع الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. اللاعب علي صلال تألق في المواجهة وسجل هدفي الكرخ في الدقيقتين 23 و52، ليرد عليه لاعب الكهرباء، مراد محمد، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 27 و83، وكاد ان يسجل هدفاً ثالثاً لولا اضاعته لكرة جزاء في الدقيقة 40.



وبهذا التعادل، رفع الكرخ رصيده الى النقطة 55 في المركز الثالث، فيما وصل رصيد الكهرباء، الى النقطة 32 في المركز الرابع عشر.

المحرر: محمد خليل

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