تحالف المحور الوطني يؤكد تماسكه بقيادة الخنجر والجبوري

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تصريح رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد عبدالله الجبوري في إحدى القنوات الفضائية حول الاوضاع السياسية في الانبار قد فُهم بشكل خاطىء واُخرج من قبل البعض عن سياقه ومضمونه بقصد سيء".
وأضاف أن "الانبار اهلنا واستقرارها الامني والسياسي مصلحة وطنية واي تغيير يحصل دون دعم شعبي لن ينال النجاح، ودعمنا للانبار لن يتوقف في كل المجالات".
وأضاف أن "الانبار اهلنا واستقرارها الامني والسياسي مصلحة وطنية واي تغيير يحصل دون دعم شعبي لن ينال النجاح، ودعمنا للانبار لن يتوقف في كل المجالات".
وقدم رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد الجبوري "ابو مازن"، اليوم السبت، اعتذاراً رسمياً لأهالي محافظة الانبار، مؤكدا في الوقت نفسه ان ما تحدث به عن الانبار كان وفق اطار الدستور والقانون.
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