مقتل وإصابة سبعة عسكريين أتراك قرب الحدود الإيرانية

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر عسكرية قولها، ان "اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين في الطرف التركي من الحدود مع إيران".
وأشارت المصادر إلى "مقتل عسكريين اثنين وإصابة خمسة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات".
وأكدت أن "القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية".
وأشارت المصادر إلى "مقتل عسكريين اثنين وإصابة خمسة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات".
وأكدت أن "القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية".
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