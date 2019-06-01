2019-06-01 | 16:36
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وكانت هناك شكوك حول مشاركة النجم الإنجليزي هاري كين في المباراة، بعد أن عاد من الإصابة، وسافر مع بعثة سبيرز إلى العاصمة الإسبانية.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن "بوتشيتينو لن يجازف بهداف الفريق، وسيدخره على مقاعد البدلاء، على أن يكون أحد الأوراق الرابحة للفريق".
توتنهام تأهل لنصف النهائي وكذلك النهائي، بدون هاري كين الذي أصيب في ذهاب دور الثمانية أمام مانشستر سيتي بملعب وايت هارت لين الجديد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "بوتشيتينو سيحتفظ بنفس القوام الهجومي للفريق الذي شارك أمام أياكس، التمثل في مورا وسون، وخلفهم ديلي آلي وإيركسن".
كانت هذه تفاصيل خبر هاري كين خارج التشكيل الأساسي أمام ليفربول في نهائي الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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