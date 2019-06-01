بدءاً من اليوم.. تطبيق 12 تعديلاً جديداً على قوانين كرة القدم

ونشر المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" عبر موقع "فيفا" الرسمي، أنه "سيتم تطبيق هذا التعديلات على نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يقام اليوم بين ليفربول وتوتنهام، تصفيات يورو 2020، نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية وبطولتي كوبا أمريكا وكأس أمم إفريقيا وجميعهم ينطلقون هذا الشهر".وكشف الموقع عن القوانين المعدلة، وكانت كالتالي:

1- إسقاط الكرة

- إذا ما توقفت الكرة داخل منطقة الجزاء، يتم إسقاط الكرة لحارس المرمى.

- إذا ما توقف اللعب خارج منطقة الجزاء، يتم إسقاط الكرة للفريق الذي يمتلك اللاعب الأخير الذي لمسها وفي المكان الذي لمسها به.

- في الحالتين، يجب على اللاعبين الآخرين الابتعاد 4 أمتار على الأقل عن اللاعب الذي بحوزته الكرة.

- إذا ما لمست الكرة الحكم ومن يعاونه في المباراة ودخلت أحد المرميين أو أعطت الاستحواذ للفريق الآخر أو تسببت في هجمة مرتدة خطيرة، يجب أن يسقط الحكم الكرة.



2- الركلة الحرة

- عندما يكون هناك حائط بشري مكون من 3 لاعبين أو أكثر، لن يسمح للمهاجمين بالفريق المنافس الاقتراب منهم بمسافة متر على الاقل أثناء تنفيذ الركلة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة عليه بحصول الفريق الآخر على ركلة حرة غير مباشرة

- عندما يحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح الفريق المدافع داخل منطقة جزاءه، علي اللاعب أن يطبقها في نفس المكان الذي حصل عليها فيه، وليس عليه أن يخرجها من منطقة الجزاء قبل أن تلعب الكرة.

3- الاحتفال بالأهداف

- البطاقة الصفراء مازالت مطبقة في حالة الاحتفال غير القانوني، على سبيل المثال "خلع القميص" حتى ولو تم إلغاء الهدف فيما بعد.

4- ركلة المرمى

- يعتبر الحكم الكرة في حيز اللعب فور الحصول عليها من جانب أحد الحارسين، ويمكنه أن ينفذها قبل خروجها من منطقة الجزاء حتى يجعل هناك سرعة في استكمال المباراة، والتقليل من الوقت الضائع من كلا الفريقين، وعلى لاعبي الخصم الابتعاد عن منطقة الجزاء حتى تلعب الركلة.

5- لمسة اليد

- مازالت لمسة اليد المتعمدة تحتسب مخالفة.

- كل لمسات اليد غير المتعمدة، تحتسب مخالفة من خلال ركلة حرة، كالتالي:

* دخول الكرة للمرمى بعد لمس يد أو ذراع اللاعب المهاجم.

* استحواذ أحد اللاعبين على الكرة بعد أن لمست يده ثم يسجل هدفًا أو يصنع فرصة خطيرة لأحد زملاءه.

* أحد اللاعبين يلمس الكرة من خلال تحريك يده أو ذراعه بطريقة غير طبيعية عن حركة جسمه.

* أحد اللاعبين يتعمد لمس الكرة عندما تعتلي عن مستوى كتفه من خلال يده أو ذراعه.

وفي تلك الحالات لن يتم احتساب ركلة حرة مباشرة:

* لمس اليد أو الذراع للكرة مباشرة من رأس أو جسد أو قدم اللاعب أو قدم اللاعب المنافس الأقرب إلى يديه.

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* لمس اليد أو الذراع للكرة بدون تحريك غير طبيعي عن حركة جسمه.

* عندما تلمس الكرة يد أو ذراع اللاعب وهو يسقط على الأرض.

* حارس المرمى يستطيع أن يبعد الكرة بيده، إذا كان زميله ينفذ إليه رمية تماس أو يعيد الكرة بتمريرة متعمدة إليه ولم ينجح في إبعادها عن المرمى دون احتساب خطأ ضده.

6- ركلة بداية المباراة

- الفريق الذي فاز بقرعة حكم المباراة قبل انطلاقها يمكنه الآن الاختيار بين ركلة البداية أو اختيار اتجاه المرمى الذي يبدأ به المباراة (في الماضي كان من يفوز بالقرعة يختار فقط ما بين المرميين).

7- التوقف الطبي في المباراة

- هناك اختلاف بين التوقف بسبب حرارة الجو والذي يمتد من 90 ثانية بحد أقصى 3 دقائق، بينما التوقف من أجل شرب المياه يكون بحد أقصى لمدة دقيقة واحدة.

8- ركلة الجزاء

- اللاعب الذي حصل على الركلة يمكنه أن يعالج من قبل الجهاز الطبي ومن ثم يشرع في تنفيذها.

- حارس المرمى لا يمكن له لمس القائم، العارضة أو الشباك.

- على حارس المرمى أن يضع على الأقل قدم واحدة على خط المرمى أثناء تنفيذ الكرة ولا يمكنه الوقوف خلف خط المرمى.

9- معدات اللاعبين

- يمكن السماح للاعبين بارتداء قميص داخلي ولكن بنفس لون أكمام القميص الأساسي لفريقه.

10- الركلة الحرة السريعة والبطاقات الملونة

- يمكن لحكم المباراة تأجيل إشهار البطاقات الملونة في وجه أحد اللاعبين، في حالة أن نفذ الفريق الخصم الركلة الحرة سريعًا ونتج عنها فرصة مهمة للتسجيل حتى يتوقف اللعب.

11- التغييرات

- اللاعب الذي يتم استبداله من المباراة، عليه أن يخرج من أقرب نقطة إليه من خطوط الملعب، إلا إذا كانت هناك تعليمات خاصة من قبل حكم المباراة للخروج من نقطة محددة بسبب إصابته أو حمايته.

12- أفراد الجهاز الفني

- أصبح لحكم المباراة الحق في معاقبة أي شخص ضمن أفراد الجهاز الفني في حالة اعتراضه على أحد القرارات أو ارتكابه لأي خطأ ببطاقة صفراء أو حمراء مثله مثل اللاعبين، وإذا لم يتم التعرف على هوية مرتكب الخطأ يتم طرد المدرب الذي يتواجد في المنطقة الفنية لحظة وقوع الخطأ.