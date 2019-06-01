كيف تنقص وزرنك دون الشعور بالجوع؟

وأضاف أن "عملية فقد الوزن ليست بالأمر السهل، والطريقة الوحيدة لفقدان الوزن تعتمد على حرق طاقة أكثر من التي نستهلكها".
وأشار العالم إلى أن "معظم الناس يلجؤون إلى وجبات غير صحية لدى شعورهم بالجوع، الأمر الذي يؤدي لكسر برامجهم الغذائية".
ولتجنب ذلك دعت خبيرة التغذية، راشيل كلاركسون، إلى "عدم التركيز على تقليل كميات الطعام المستهلك وإنما العمل على تناول وجبات غذائية بسعرات حرارية منخفضة".
ونصحت كلاركسون بتناول الخضروات منخفضة النشا مثل البروكلي والباذنجان والهليون والفواكه وحبوب الحبوب الكاملة، بالإضافة للبرغل والكينوا.
وأضافت انه "من المهم بأن تحتوي الوجبات الغذائية على مواد غنية بالألياف الغذائية وأن لايقل الاستهلاك اليومي عن 30 غرام، حيث يساهم هذا النوع من الأطعمة بملأ المعدة بشكل طبيعي ويعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة".
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