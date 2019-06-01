الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابي خطير' بديالى بحقه ثلاث مذكرات قبض

وقالى المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد الارهابيين الخطرين في قضاء الخالص بديالى".



واضافت المديرية، ان "الإرهابي كان قد شارك بالهجوم على منطقة العنبكية في القضاء المذكور، كما اشترك بعدة عمليات ضد قواتنا الأمنية في الموصل"، لافتة الى انه "يعد واحدا من عناصر الخلايا النائمة في الخالص وصادرة بحقة ثلاث مذكرات قبض ومطلوب للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .



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