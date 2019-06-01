اخماد حريق في حاويات في ميناء ام قصر الشمالي

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق السلامة والاطفاء في مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي تمكنت بعمل مشترك من اخماد حريق نشب اليوم، في حاويات تضم نفايات في ميناء ام قصر الشمالي تابعة الى شركة غادرت الميناء من قبل".



وأضافت أن "ملاكات شعبة السلامة والاطفاء قامت باخماد الحريق والسيطرة عليه دون وجود اضرار بشرية سوى احتراق مواد تالفة ومتروكة ونفايات في الحاويتين".

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