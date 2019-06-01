سوق الأوراق المالية يتداول ٣٢ مليار سهم بقيمة ١٤ مليار دينار خلال أيار

وأضاف عبد السلام ان "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شهر أيار بلغت (63) شركة فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة (32) مليار سهم كانت قيمتها (14) مليار دينار فيما بلغ عدد العقود المنفذة (8813) عقدا".
وأوضح عبد السلام ان "مؤشر اسعار الاسهم المتداولة في اول جلسة من شهر أيار اقفل على (465.11) نقطة، واقفل في اخر جلسة على (494.05) نقطة مرتفعا بذلك بنسبة 6.22%".
وعن تداولات الأجانب في سوق العراق للأوراق المالية بين عبد السلام ان "عدد الاسهم المتداولة للأجانب خلال شهر أيار بلغت (3.652.210.442) سهماً منها (2.693.274.419) سهم شراء و(958.936.023) سهم بيع اما اقيامها فبلغت (3.660.396.378) دينار منها (2.896.150.976) دينار شراء و(764.245.402) دينار بيع، وكانت عدد العقود المنفذة (1128) عقداً منها (834) عقد شراء و(294) عقد بيع".
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