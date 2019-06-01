3 إصابات في إطلاق نار بمحيط اعتصام الخرطوم

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مرتضى كوكوالسبت 2019/6/1 05:32 مساء بتوقيت أبوظبي
محتجون سودانيون أمام قيادة الجيش في الخرطوم- أرشيفية
أصيب 3 اشخاص على الأقل، السبت، إثر إطلاق نار تحت جسر النيل الأزرق شمالي ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن قوة مشتركة تضم الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات حاصرت منطقة شمال ساحة الاعتصام، يعتقد أنها أصبحت مكانا للأعمال الإجرامية، وقامت بإطلاق الرصاص في محاول لتفريق المتجمعين.
وأضاف الشهود أن القوات العسكرية اغلقت شارع النيل المجاور للاعتصام وبدأت في حملة مطاردات لتنظيف المنطقة.
وتسمى هذه المنطقة الواقعة خارج ميدان الاعتصام بـ"كولمبيا" نسبة لتعاطي مرتاديها المخدرات، وتبرأ منها قادة الاحتجاجات في السودان.
ودائما ما تشهد منطقة تحت الجسر مواجهات تؤدي لوفيات وإصابات، وخلال الأسبوع الماضي، قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون في اشتباكات مماثلة في منطقة كولمبيا.
والجمعة، قال قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، اللواء بحر أحمد بحر، إن ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش "أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني".
واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية، في بيان، ما أسماها "عناصر منفلتة" بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.
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