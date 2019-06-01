واشنطن: بومبيو وميركل ناقشا ضرورة كبح أنشطة إيران الصاروخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا تصاعد التهديدات الإيرانية في المنطقة وضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية، السبت، أن بومبيو وميركل ناقشا ضرورة كبح أنشطة إيران الصاروخية والعدوان الإيراني، وتهديدات النظام الإيراني المتصاعدة في المنطقة ضد المصالح الأمريكية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى المصالح المشتركة بين البلدين والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع في أفغانستان، وأشار إلى أهمية الحوار بين الأفغان والمفاوضات الحقيقية بينهم كخطوة أساسية إلى الأمام في عملية السلام.