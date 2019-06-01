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انفجارات وإصابة 15 بمصنع للمتفجرات في وسط روسيا

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صورة من مقطع فيديو لدخان منبعث من موقع انفجارات بمصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا يوم السبت

نقلت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان للأنباء عن وزارة الصحة قولها إن انفجارات وقعت يوم السبت في مصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا مما أدى لإصابة 15 شخصا.

وأضافت الوكالتان أن الانفجارات دمرت جزءا من المبنى الذي وقعت فيه وأن حريقا شب في المنشأة التي يجري فيها تخزين متفجرات وذخيرة.

 

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