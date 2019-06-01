الان تتابع الأمم المتحدة: 90 ألف نازح حتى الآن بسبب “حرب جنوب طرابلس” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
أوضحت الأمم المتحدة، أن أكثر من 90 ألف شخص غادروا العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة على مشارف المدينة.
وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات اليوم : أبلغنا الأعضاء في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص، ونزح في هذا الأسبوع وحده 8 آلاف شخص نصفهم من الأطفال.
وأشار فرحان، إلى أن عمال الإغاثة يُواصلون تقديم المساعدة للمشردين داخليًا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة، وتلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 90 ألف نازح حتى الآن بسبب “حرب جنوب طرابلس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.