ارتفاع حصيلة الجرحى نتيجة انفجار في مصنع متفجرات في روسيا إلى 38

أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية "ارتفاع حصيلة ​انفجار​ في مصنع ​متفجرات​ في وسط ​روسيا​ إلى 38 جريحًا". وكان قد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كلم شرق ​موسكو​. وأفادت التقارير الأولية بإصابة 19 شخصًا بجروح وفقدان شخصين.

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