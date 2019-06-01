ارتفاع حصيلة الجرحى نتيجة انفجار في مصنع متفجرات في روسيا إلى 38

أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية "ارتفاع حصيلة انفجار في مصنع متفجرات في وسط روسيا إلى 38 جريحًا".
وكان قد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو. وأفادت التقارير الأولية بإصابة 19 شخصًا بجروح وفقدان شخصين.
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