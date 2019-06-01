نديم الجميل: نصرالله يحاضر بالنأي بالنفس وحزبه أول من خرق هذا المبدأ

أشار النائب نديم الجميّل، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يحاضر ب​النأي بالنفس​ والحياد في حين أن حزبه هو أول من خرق هذا المبدأ عند نجدته للنظام السوري و أدخل حينها لبنان في قلب صراع لا علاقة للبنان به لا من قريب ولا من بعيد".

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