تيمور جنبلاط التقى وفودا نقابية واجتماعية وبلدية عرضت معه لقضايا ومطالب متعددة

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في قصر ​المختارة​، وفدًا نقابة أطباء ​لبنان​، بحث معه بشؤون النقابة والاستحقاقات المرتبطة بها، وفدًا من "مجلس إنماء" قضاء ​الشوف​، أطلعه على أنشطته من ضمنها دعوته إلى رعاية حفل تكريم الأديب الراحل نجيب البعيني في 15 حزيران الحالي، ووفدًا من بلدة بمهريه، أطلعه على مراحل بناء دار البلدة".

واستقبل وفودًا من بلديات: المختارة ومرستي وجباع، لشكره على "الدعم المقدّم من أجل ترميم محطات المياه، بتمويل من "​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​"، عبر "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​"، ووفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية "مار منصور- دي بول" في جزين، عرض معه لأنشطة الجمعية، إضافة إلى دعوته إلى العشاء السنوي في 6 تموز المقبل.

كما التقى جنبلاط وفدًا من "الجمعية الخيرية" في ​عين زحلتا​، أطلعه كذلك على نشاط "الصبحية" المزمع إقامته في الثامن من الشهر المقبل برعاية داليا جنبلاط، وفدًا من بلدة معاصر الشوف لإطلاعه على تنفيذ اتفاق المداورة في رئاسة المجلس البلدي، ووفدين من "هيئة سيدات إنماء ​كفرنبرخ​" ومن "جمعية الإنماء الاجتماعية" في ​بلدة بريح​، أطلعاه على قضايا متعلّقة بمستوصفي كل من البلدتين؛ إضافةً إلى وفد من بلدة ​بعقلين​، دعاه إلى رعاية حفل تكريم الدكتور طلال أبو غزالة.

واستقبل أيضًا وفدًا من لجنة وقف بلدة بيقون، ومن المجلسين البلدي والاختياري في بلدتي مزرعة الشوف و​الكحلونية​، ومن بلدات شويت والباروك و​الفريديس​. كما استمع إلى مطالب إنمائيّة واطّلع عى خطط تطويريّة عرضها عدد من الاتحادات البلدية والبلديات.