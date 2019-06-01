القومي: نحذر من أي محاولة للمس بدور الجامعة الوطنية ووظيفتها

أكدت عمدة التربية والشباب في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ "الوقوف الى جانب الجامعة ال​لبنان​ية في كل المسائل والقضايا التي تعني حاضرها ومستقبلها"، محذرة من أي محاولة للمس بدورها ووظيفتها ومستقبل هذا الدور وهذه الوظيفة لأنها جامعة لبنان الجديد، لبنان- الرسالة الحقيقية التي تجسد طموحات أجياله الآتية".

ورأت ان "خفض موازنة ​الجامعة اللبنانية​ الذي طال تمويل الابحاث، وتطوير المختبرات، وبناء المجمعات الجامعية ​الجديدة​ والضرورية لتلبية الاحتياجات التربوية لمواكبة تطور عدد ​الطلاب​، اضافة الى خفض قيمة المنح الجامعية لطلاب الجامعة الوطنية من الشرائح ذات الدخل المحدود، وكل اجراءات التقشف التي عكست نفسها في أرقام ​الموازنة​ الخاصة بالجامعة اللبنانية، تطرح اسئلة وتشكل تهديدا حقيقيا للدور والوظيفة والاستمرارية لعمل الجامعة في ابعادها الوطنية والاكاديمية".