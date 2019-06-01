شدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء ​رشيد كرامي​، على أنّ "كرامي كان رمزًا لوحدة الدولة، وكان بالتالي من المحتّم أن يقضي عليه من انقضّ على الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: رشيد كرامي رمز لوحدة الدولة وكان من المحتم أن يقضي عليه من انقض على الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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