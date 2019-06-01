كنعان: إقفال الحدود ضروري لوقف التهريب الذي يحول دون حصول الخزينة على مليارات الدولارات

أوضح رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، بموضوع زيادة أسعار ​التبغ​، أنّه "تمّ التقدّم بأكثر من مشروع في العام 2013، وبحثت ​اللجان المشتركة​ باقتراح قانون واضح لرفع الأسعار ووضع جزية، إلّا أنّ الأمر لم يلقَ تجاوبًا على غرار ما حصل أمس في جلسات مناقشة الموازنة في ​مجلس الوزراء​، ووزير الصحة العامة ​جميل جبق​ على عِلم بهذا الأمر".

وشدّد خلال إطلاق استراتيجية ​وزارة الصحة العامة​ لمكافحة ​التدخين​- البرنامج الوطني، في احتفال ببلدية الجديدة- سد البوشرية، لمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وتجنّب مخاطره، على أنّ "إقفال الحدود ضروري لوقف التهريب الّذي يحول دون حصول الخزينة على مليارات الدولارات". وأعرب عن أمله بأن "يحصل تجاوب في المستقبل القريب مع هذا الطلب".