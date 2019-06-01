لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في ذكرى إغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رشيد كرامي​ نستذكر سيرة رجل الدولة الحقيقي، رجل المواقف وليس الصفقات، رجل المبادئ وليس الإرتباطات. رجل يكبر الموقع بمثله وليس هو من يكبر بالموقع. رحم الله الرشيد نموذج الكرامة في زمن الهوان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد بذكرى إغتيال كرامي: نستذكر سيرة رجل الدولة الحقيقي وليس الصفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.