كمال الخير: مستعدون لمواجهة صفقة القرن بالسكين والبندقية والصاروخ

اشار رئيس المركز الوطني في الشمال ​كمال الخير​ إلى أن "يوم القدس العالمي هو لصيانة الذاكرة النضالية، حتى لا تضيع فلسطين والقدس و​المسجد الاقصى​ و​كنيسة القيامة​ و​حق العودة​ للاخوة ​اللاجئين الفلسطينيين​، وأن للقدس أهلها ومقاومتها"، مشيرا الى "​صفقة القرن​ المزعومة هي صفقة العار والذل، ونحن على استعداد لمواجهتها بالسكين والحجر و​البندقية​ والصاروخ".

وشدد الخير على أننا "سنستمر في النضال حتى استرجاع فلسطين والقدس، وستبقى فلسطين بوصلة كل الشرفاء. فالقدس لنا وفلسطين لنا، ومهما طال الاحتلال فالحق سيعود لأصحابه، والتاريخ سيلعن الخونة ولن يخلد إلا المدافعين عن حق الأمة والشعب".