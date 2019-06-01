طلب إحاطة للحكومة لتفعيل نسبة الـ5% وتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، التابعة لمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري التضامن، والقوى العاملة، بشأن موعد تفعيل نسبة الـ5% الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة.

وقالت خضر، في بيان، اليوم السبت، إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وإعطائهم حقوقهم يكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، كما أن هذا الأمر يساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة فيهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لايمكن التحدث عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، دون التشديد وبشكل صريح على أهم حقوقهم، وهو الحق في العمل، حيث أن الانخراط في سوق العمل أمر بالغ الأهمية من خلال إعانتهم على تدبير احتياجاتهم الخاصة والمعيشية في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحكومة طوال العامين الماضيين، تخرج بتصريحات حول تفعيل نسبة الـ5 % بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهور، غير أن هذه الشهور أصبحت سنيين: "ولم نر شيئًا حتى الأن على أرض الواقع، حتى بعد إقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة".