سفير مصر بموسكو يشيد بالصداقة والتعاون التي تميز العلاقات الروسية الافريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أشاد السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا بأسس الصداقة والتعاون والثقة والاحترام المتبادل التي تميز العلاقات الروسية الأفريقية، منوهاً إلى الفعاليات الهامة المُقرر أن تعقد خلال العام الجاري في هذا الإطار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير أمام الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في موسكو بالتعاون مع معهد أفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية؛وتناولت "الأجندة الاقتصادية للتعاون الثنائي بين دول القارة الأفريقية وروسيا".

وأضاف السفير أن هذه الفعاليات تشمل اجتماع المساهمين ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والمؤتمر البرلماني روسيا أفريقيا المقرر عقدهما في روسيا والمنتظر أن يشهدا مشاركة مصريه رفيعة المستوى، حيث تأتي تلك الفعاليات تمهيداً لقمة روسيا أفريقيا التي ستعقد برئاسة مصرية روسية مشتركة، ومنتدى الأعمال، المقرر عقدهما في سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر 2019.

وأشار فى كلمته خلال الندوة إلى ما تشهده العلاقات الروسية الأفريقية من تطور في المرحلة الراهنة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

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وشارك في الندوة كمتحدثين "ايرينا ابراموفا" رئيسة المعهد و"اندريه فاسيليف" الممثل الخاص للرئيس الروسي للتواصل مع البلدان الأفريقية، و"الياس اموخانوف" نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي، كما حضرها لفيف من أساتذة الجامعة والخبراء والباحثين والصحفيين المهتمين بالشأن الأفريقي.

كما نظمت السفارة بالتعاون مع سفارات الدول الأفريقية المعتمدة في موسكو حفل استقبال بمناسبة يوم افريقيا حضره أكثر من 700 مدعو، على رأسهم "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية والممثل الشخصي للرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، و"ليونيد سلوتسكي" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدومة، فضلاً عن عدد كبير من المسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والتجارة الروسية.

كما حضر الحفل كافة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى روسيا الاتحادية وذلك إلى جانب لفيف من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي ورجال الأعمال الروس.

وألقى سفير مصر لدى روسيا كلمة في بداية الحفل رحب فيها بالحضور الرفيع، مستعرضاً رؤية مصر للعمل الأفريقي المشترك خلال المرحلة المقبلة سعياً لتحقيق التطور والتنمية لدول القارة وشعوبها وفقاً لأجندة أفريقيا 2063، والتي تعد خارطة طريق لتنمية أفريقيا من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار.