الطيب: تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة يعكس علاقات الأخوة بين أبناء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة الإمام الأكبر وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وأكد الطيب، خلال اللقاء، أن تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة في المناسبات الدينية يعكس علاقات الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن، معربًا عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس؛ للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم البابا تواضروس والوفد المرافق له، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المسلمين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.