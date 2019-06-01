كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز الاتصالات والعلاقات الدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):
اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والصين اليوم السبت على المضي قدما في تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات الدفاعية لتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو ووزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنجه توصلا إلى اتفاق خلال اجتماع عقد على هامش قمة الأمن الآسيوية، والمعروفة باسم حوار شانجريلا، في سنغافورة.
وأكد الوزيران الحاجة إلى تعزيز "الاتصالات الاستراتيجية" من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، بينما اتفقوا على أن دور الصين البناء أمر حاسم في تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية والسلام الدائم، وفقا للوزارة.
ومن أجل تعزيز العلاقات بينهما، تعهد الجانبان بالضغط من أجل اتخاذ تدابير مختلفة مثل فتح خطوط اتصال إضافية بين قواتهما البحرية والقوات الجوية حيث أنه في الوقت الحالي، تحتفظ سول وبكين بخط واحد بين خدماتهما المسلحة.
واتفقوا أيضا على العمل من أجل توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإغاثة في حالات الكوارث والتعاون في مجال المساعدة الإنسانية.
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