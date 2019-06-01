ضبط 22 تاجر مخدرات في قضايا غسل 275 مليون جنيه في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 متهمًا قاموا بغسل نحو 275 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية، التي تخصصت في الاتجار بالمخدرات، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب، والإيداع عليها وشراء الأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية تضم 22 متهما، لجأوا إلى غسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الاتجار بالمخدرات من خلال عدة أساليب، من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات ملاكي، وشركات، ومصانع، ومكاتب، حيث قدرت أموال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم 275 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.