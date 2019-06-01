تجمع المئات للمشاركة في مسيرة القدس ببرلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
احتشد المئات في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للمشاركة في مسيرة يوم القدس.
وردد مشاركون قبل انطلاق المسيرة في حي شارلوتنبورج شعار "إسرائيل قاتلة الأطفال".
وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وألمانيا أيضا.
وعلى بعد أمتار قليلة، تشكلت مظاهرة مناهضة للمسيرة، وردد المشاركون فيها شعارات مثل "تحيا إسرائيل" و"حرروا غزة من حماس".
وشارك وزير الداخلية المحلي لولاية برلين أندرياس جايزل في مظاهرة أخرى مناهضة لمسيرة القدس.
ودعا تحالف واسع من أحزاب وجماعات ومبادرات إلى احتجاجات مضادة للمسيرة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم الإبلاغ عن تنظيم مظاهرتين تضم كل منهما حوالي 400 مشارك.
ومن المتوقع أن يشارك في مسيرة القدس نحو ألفي شخص.
ونشرت الشرطة نحو 500 من أفرادها للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين من المعسكرين.
وفي يوم القدس، الذي يأتي هذا العام في نهاية شهر رمضان، تدعو إيران سنويا إلى استعادة القدس على خلفية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب عام 1967.
وشارك العام الماضي 1600 شخص في مسيرة يوم القدس ببرلين. وطالب المتظاهرون بدولة فلسطينية مستقلة وهاجموا إسرائيل في خطاباتهم.
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