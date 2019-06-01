أول فيديو لانفجارات هزت مصنعًا للديناميت وسط روسيا

نشر موقع روسيا اليوم أول فيديو للانفجارات التي هزت، اليوم السبت، مصنعا للديناميت في مدينة دزيرجينسكوسط روسيا.
وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الحادث خلف 38 مصابا،
وتجري السلطات تحقيقا في الحادث الذي تسببت فيه، حسب المعلومات الأولية، عوامل بشرية فنية.
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