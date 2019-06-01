أول فيديو لانفجارات هزت مصنعًا للديناميت وسط روسيا

نشر موقع روسيا اليوم أول فيديو للانفجارات التي هزت، اليوم السبت، مصنعا للديناميت في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا. وسط روسيا. وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الحادث خلف 38 مصابا، أربعة منهم إصاباتهم بليغة وحالتهم خطرة، دون سقوط قتلى. وتجري السلطات تحقيقا في الحادث الذي تسببت فيه، حسب المعلومات الأولية، عوامل بشرية فنية.

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